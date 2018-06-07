الإمارات للشحن الجوي توسّع حضورها في المملكة المتحدة

أعلنت الإمارات للشحن الجوي، قسم الشحن التابع لطيران الإمارات إضافة لندن ستانستد وإدنبره إلى شبكة وجهاتها البالغ عددها 155 وجهة، ما سيسهم في تعزيز حركة التجارة بين المملكة المتحدة وباقي دول العالم.

وستصبح لندن ستانستد وإدنبره الوجهتين السابعة والثامنة للناقلة في المملكة المتحدة. وستستخدم الناقلة طاقة الشحن المتوفرة على رحلتي الركاب اليوميتين إلى الوجهتين التي تصل إلى 20 طناً لكل رحلة، ما يعني إضافة 500 طن أسبوعياً لأغراض الاستيراد والتصدير من وإلى سوق المملكة المتحدة. وتوفر الناقلة حالياً طاقة شحن أسبوعية إلى المملكة المتحدة تزيد على ألفي طن من خلال 120 رحلة ركاب ورحلتين مخصصتين للشحن.

ونقلت الإمارات للشحن الجوي منذ عام 2014 حوالي 600 ألف طنٍ من الشحنات بما في ذلك الصادرات والواردات عبر محطاتها الست في المملكة المتحدة، حيث تعتبر ضمن أكبر ثلاث ناقلات شحن جوي عالمية في سوق المملكة.

ويعد مطارا هيثرو وغاتويك، اللذين تخدمهما الناقلة بإجمالي 63 رحلة أسبوعياً، أكبر محطتين للإمارات للشحن الجوي في المملكة المتحدة. وشكلت الشحنات التي نقلت من وإلى لندن خلال السنوات الأربع الأخيرة أكثر من 60% من إجمالي شحنات المملكة المتحدة.

وستوفر الخدمة اليومية الجديدة إلى لندن ستانستد سعة وخيارات إضافية للعملاء في لندن لنقل شحناتهم إلى وجهات عالمية. واعتباراً من 8 يونيو، ستغادر رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 33» دبي يومياً في الساعة 9:30 صباحاً لتصل إلى مطار لندن ستانستد في الساعة 2:10 بعد الظهر. أما رحلة العودة «ئي كيه 34»، فتقلع من مطار لندن ستانستد في الساعة 9:10 مساءً، لتصل إلى دبي في الساعة 7:05 صباح اليوم التالي.

وسهلت الإمارات للشحن الجوي استيراد أكثر من 45 ألف طنٍ من الشحنات من غلاسكو خلال السنوات الأربع الماضية. وستعزز الخدمة الجديدة اليومية إلى إدنبره المزيد من فرص التجارة العالمية من اسكتلندا وتتيح للشركات، بما في ذلك مصدرو سمك السلمون، الاتصال الجوي المباشر والسريع بوجهات عالمية.

وتغادر الرحلة «ئي كيه 23» مطار دبي الدولي يومياً في الساعة 9:55 صباحاً، وتصل إلى إدنبره في الساعة 2:50 بعد الظهر. وتقلع رحلة العودة «ئي كيه 24» من مطار إدنبره في الساعة 8:15 ليلاً، لتصل إلى دبي في الساعة 6:40 صباح اليوم التالي.