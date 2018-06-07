أعلنت «ماجد الفطيم» و«ماريوت الدولية» أمس، افتتاح فندق «ألوفت سيتي سنتر ديرة»، ثالث فندق يحمل العلامة التجارية «ألوفت» في دبي والمملوك والمصمم من قبل «ماجد الفطيم».

ويقع «ألوفت سيتي سنتر ديرة» في قلب المنطقة الثقافية في دبي وهو أول فندق من نوعه في المنطقة وهو مستوحى من دور السينما، وسيضم مفهوم «الهواء الطلق» من «فوكس سينما»، بالإضافة إلى برامج وفعاليات خاصة بالعلامة التجارية «ألوفت».

وقال جليل مكوار، الرئيس التنفيذي لقطاع الفنادق بشركة «ماجد الفطيم العقارية»: «ألوفت سيتي سنتر ديرة» هو فندقنا الثالث عشر في المنطقة. وتعد هذه خطوة غاية في الأهمية بالنسبة إلى شركة «ماجد الفطيم» حيث نقوم بدمج إحدى علامتنا التجارية «فوكس سينما» في فنادقنا لأول مرة. وسيقدم الفندق مفهوماً جديداً ضمن قطاع الضيافة في دبي، حيث يتيح لنا تقديم المزيد من التجارب المتميزة.

ويتصل فندق «ألوفت» مباشرة بمركز تسوق سيتي سنتر ديرة ويضم 304 غرف وأجنحة فندقية. ويعتبر «ألوفت سيتي سنتر ديرة» رابع مشروع مشترك بين ماجد الفطيم وماريوت إنترناشيونال، بعد «شيراتون دبي مول الإمارات»، و«لو ميريديان سيتي سنتر البحرين»، و«وستن سيتي سنتر البحرين».