رأس الخيمة تعفي ذوي نزلاء المؤسسات العقابية من رسوم "رخصة الغد"

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، لدعم ذوي النزلاء من المواطنين في الإمارة، بادرت اقتصادية رأس الخيمة بالتعاون مع شرطة رأس الخيمة لإطلاق مبادرة موجهة لذوي نزلاء المؤسسات العقابية، تعفيهم من رسوم التسجيل لرخصة الغد التابعة للدائرة لمدة 3 سنوات.

وتأتي المــبادرة دعماً لقدرات أصحاب الرخص، وتمكينهم فــي تذليل ظروفهم المعيشية، وإظهار إبداعاتـــهم للمجتمع من خلال المشاركة في مختلف المعارض التي تنظمها الـــدائرة، وهــــي بادرة الأولى من نوعها على مســتوى الإمارة ودولــة الإمارات، بإتاحة الفرصة أمــام ذوي النـــزلاء بامتلاك رخصة منزلية، بعد استـــيفائهم للشروط المعتمدة لدى الدائرة وإدارة الشرطة المجتمعية.

وشارك في الاجتماع أطراف المعنيين في إطلاق هذه المبادرة: اقتصادية رأس الخيمة، وشرطة رأس الخيمة، والشرطة المجتمعية، والدعم الاجتماعي، إلى جانب المؤسسة العقابية والإصلاحية، وجرى خلال الاجتماع الحديث عن فكرة تأسيس رخصة الغد وأهدافها والإجراءات المتبعة لاستخراجها.

وأوضح محمد المحمود نائب مدير العام بالوكالة، عدد المستفيدين من هذه الرخصة منذ تأسيسها في عام 2007 حتى الآن، وخصصت الدائرة عدة مزايا وتسهيلات لفئات المجتمع مثل ذوي الشهداء، وأصحاب الدخل المحدود، وأصحاب الهمم وغيرهم، وفي الوقت الحالي تسعى الدائرة للحصول على تعاون مشترك ومستمر بين جميع الأطراف لضم فئة ذوي النزلاء لهذه المبادرة.