اللولو هايبر ماركت تفتتح الفرع 147 في دبي بـ«الورقاء 2»

افتتح سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي الفرع 147 لمجموعة اللولو هايبر ماركت بمنطقة الورقاء 2 في دبي، في إطار الاستراتيجية التوسعية الطموحة للمجموعة، ودعماً لخطط استضافة معرض إكسبو 2020 دبي. حضر الافتتاح يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية، وأشرف علي موسليام، المدير التنفيذي للمجموعة، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات.

وتبلغ مساحة الهايبر ماركت الجديد 120 ألف قدم مربع، وهو أحد أكبر متاجر اللولو في دبي. ويضم الهايبر ماركت المكون من طابقين مجموعة كبيرة من منتجات البقالة، والأجهزة المنزلية، والإلكترونيات، والإكسسوارات، ومنتجات تكنولوجيا المعلومات، والأزياء، والقرطاسية، وغيرها الكثير، كما تم تخصيص جزء متخصص للفواكه الطازجة، والخضروات، واللحوم، والأسماك والمأكولات البحرية، جميعها تحت سقف واحد.

وتماشياً مع مساعيها لتوفير منتجات عالية الجودة وفقاً لأعلى المعايير الصحية، استثمرت اللولو هايبر ماركت بكثافة في مرافق التخزين الحديثة وأحدث ماكينات الطبخ والطهي، كما يضم الهايبر ماركت الجديد عدداً من المنافذ، بما في ذلك محلات الصرافة، والنظارات، وصالونات الحلاقة، ومحلات الهاتف المحمول، وغيرها الكثير من محلات البيع بالتجزئة.

وقال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية: مع مجموعة منتجاتنا المتنوعة وأسعارنا التنافسية، من المتوقع أن يقدم الهايبر ماركت الجديد تجربة تسوق عالمية لشريحة كبيرة من عملائنا.