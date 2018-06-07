قوالب قابلة لإعادة الاستخدام عبر الطباعة الثلاثية

أعلنت إيمنسا للتكنولوجيا، الشركة المتخصصة في الطباعة ثلاثية الأبعاد في الإمارات، عن التقدم بطلب للحصول على أول براءة اختراع في هذا المجال على مستوى الإمارات، وتتعلق بطريقة خاصة توصلت إليها الشركة لإنتاج قوالب للخرسانة وغيرها من المواد باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد وتعدّ ابتكاراً حصرياً يهدف إلى إحداث ثورة في الطريقة التي تتعامل بها شركات البناء والهندسة في المنطقة مع التصميم الحضري، ويمكن الاستفادة منها في مجموعة واسعة من التطبيقات الإبداعية، والتخلص من المتاعب الناجمة عن استخدام الأساليب المتبعة حالياً. وقال فهمي الشوا، الرئيس التنفيذي لمختبرات إيمنسا للتكنولوجيا: «نفخر بتمثيل الإمارات من خلال تقديم أول براءة اختراع للطباعة ثلاثية الأبعاد من مقرنا في الدولة.

وتهدف استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد إلى استغلال التكنولوجيا لخدمة الإنسانية، وتعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات عموماً لتصبح مركزاً رائداً لتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول 2030. وكان المهندسان إيديم دوغينبو وإلياس الديك من إيمنسا قد طورا عملية خاصة باستخدام مزيج من تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد المختلفة لتصميم قوالب يمكن استخدامها من قبل شركات الديكور والبناء لصب الخرسانة والأسمنت والجبس في أشكال معقدة، وإنجاز العمليات بشكل أسرع من الطرق التقليدية المستخدمة في الوقت الحالي.