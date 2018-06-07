ترسيخ واقع افتراضي في عالم السيارات

وقعت «إتش تي سي» و«ماكلارين» اتفاقية شراكة تجمع بين أحدث الابتكارات التقنية في عالم رياضة السيارات وتقنيات الواقع الافتراضي الرائدة.

وانطلاقاً من الأهمية التي توليها «ماكلارين» للتفاعل المتواصل مع عشاق علامتها تهدف الشراكة مع «إتش تي سي» إلى إضفاء المزيد من المتعة والتشويق على قصة «مكلارين» وسباقات الفورمولا 1.

وبموجب الشراكة، تعتزم «مكلارين» و«إتش تي سي» إطلاق إصدار خاص من جهاز الرأس الخاص بـ TC VIVE يحمل علامة «مكلارين» لمنح عشاق فريق «مكلارين» تجربة واقع افتراضي جديدة تحبس الأنفاس وتزيد من تفاعلهم مع الفريق وتمنحهم القدرة على إدراك ديناميكية هذه الرياضة.