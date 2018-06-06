محطة لشحن «شيفروليه بولت» الكهربائية في الإمارات

أصبحت ليبرتي وكيل علامة شيفروليه، أحد أوائل وكلاء السيارات في البلاد جاهزة لتركيب محطة شحن لسيارة «شيفروليه بولت» لعملائها ويعكس هذا التطور حرص ليبرتي على ترويج السيارات الكهربائية ودعم توفير بيئة خضراء نظيفة في الإمارات.

وقال الشيخ زايد بن خالد عبد العزيز القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة ليبرتي للاستثمار: «ملتزمون إزاء القيام بدور رئيس في الفصل التالي من قصة نجاح السيارات الكهربائية في المنطقة حيث نجزم أنها تمثل مستقبل النقل ونحن في إطار التحضير لإطلاق سيارة «شيفروليه بولت» الكهربائية في الإمارات».وتم الكشف عن «شيفروليه بولت» في معرض دبي للسيارات 2017 وستطرح للبيع في الإمارات قبل نهاية العام .