«إيرباص» تتوقع تعافي الطلب على «إيه 330 - نيو»

استبعد مدير مبيعات الطائرات لدى إيرباص مخاوف بشأن انخفاض حاد في طلبيات شراء الطائرة إيه 330 - نيو، وتوقع أن يبدأ الطلب على الطائرة الأوروبية عريضة البدن بالتعافي هذا العام، في الوقت الذي تواصل فيه منافستها بوينج سلسلة من المكاسب في القطاع المربح.

وقال المدير التجاري إريك شولتز: «العالم ما زال مليئاً بالفرص فيما يخص الطائرات عريضة البدن. خسرنا جولتين في الغرب، وهناك جولات أخرى في العالم. أنا شخصياً ليس لديّ إحساس بالذعر بشأن إيه 330 - نيو».

والطائرة إيه 330 - نيو نسخة مطورة من أكثر طائرات إيرباص مبيعاً في العالم إيه 330، التي يتابعها المستثمرون على نطاق واسع كونها أحد أكبر مصدرين للأرباح والسيولة.

وخسرت إيرباص سلسلة من المنافسات في الولايات المتحدة لبيع الطائرة إيه 330 - نيو المزودة بعدد مقاعد يتراوح بين 250 و300 مقعد.