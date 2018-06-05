طالب إماراتي ينال لقب «متدرب جميرا هذا العام»

فاز يوسف منجذبي، وهو طالب إماراتي في بكالوريوس إدارة الأعمال بأكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة، بلقب «متدرب جميرا هذا العام»، بعد أن أكمل دورة تدريب داخلي مدتها 6 أشهر في منتجع جميرا زعبيل سراي في جزيرة النخلة، حيث أمضى 4 أشهر في التعلم والتطوير، وشهرين في قسم الموارد البشرية.

وقال يوسف: «خلال مدة المنحة التدريبية نمَت في داخلي رغبة قوية للعمل في مجال الموارد البشرية. إن العمل في الموارد البشرية أسهم بدرجة كبيرة في ارتباطي بالزملاء في منتجع جميرا زعبيل سراي، واستمتعت بالحرص على أن يكون كل شيء يسير بسلاسة في كل الأقسام، وعندما أتخرج فإني أحب أن أواصل العمل مع مجموعة جميرا».

وأضاف: قطاع الضيافة هو القطاع الأسرع نمواً في العالم، لذلك فإن الحصول على شهادة في مجال الضيافة من شأنه بحق أن يفتح الأبواب أمام خريجي الضيافة، ومع اقتراب موعد إقامة معرض إكسبو 2020 في دبي، ستكون هناك فرص عمل لا حصر لها، حيث سيسهم المعرض في استحداث 65000 فرصة عمل جديدة مخصصة بالكامل لخريجي الضيافة، ولذلك فإن الوقت الحالي هو الأمثل لدراسة إدارة الأعمال في مجال الضيافة».

وأكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة، وهي مصنفة ضمن «أفضل 10 مدارس لإدارة الفنادق» على مستوى العالم، سوف تستضيف حفل إفطار، تعقبه أمسية مفتوحة في حرم الأكاديمية المصمم على طراز البوتيك، الذي يقع في مواجهة برج العرب، يوم 6 يونيو من الساعة 5:00 مساءً وحتى 8:00 مساءً.