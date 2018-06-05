إطالة دورة حياة المنتجات يخفض الانبعاثات في الإمارات

شهد عام 2017 تداول 1.4 مليون سلعة عبر «دوبيزل» ما ساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 2.6 مليون طن ويُعادل هذا الرقم قيادة 500 ألف سيارة ركاب لمدة عام كامل أي حوالي ثلث عدد السيارات التي تسير على طرقات دبي اليوم.

وتم التوصل إلى هذه النتائج من خلال تقرير أصدرته دوبيزل ويغطي الصفقات التي أجريت عبر المنصة خلال 2017 وتم كشف النقاب عن بعض المعلومات المختارة التي ينطوي عليها التقرير قبيل الاحتفال بمناسبة «يوم البيئة العالمي» الذي يصادف 5 يونيو 2017.

وتناول التقرير جميع مراحل دورة حياة المنتج حتى وصوله إلى المستخدمين، بالنسبة لعدد من فئات المنتجات الأكثر تداولاً عبر المنصة، مثل الأثاث المنزلي والسيارات والأجهزة الكهربائية.

وقال باري جدج، مدير عام دوبيزل: «ساهمنا عبر منصة دوبيزل بإنشاء مجتمع يقوم على إعادة توزيع المنتجات والسلع المستخدمة لكي تؤدي دوراً مفيداً لأشخاص بحاجة فعلية لها، وقد أفضى ذلك إلى نجاحنا في خفض بصمتنا الكربونية بدرجة كبيرة. وباعتبارنا شركة تعود إلى القطاع الخاص، فإنه يقع على عاتق المنصة مسؤولية رد الجميل إلى المجتمع والعمل انطلاقاً من وعي اجتماعي كبير. وسواء من خلال تقديم خدمات إصلاحٍ مجانية للأشياء المستخدمة يومياً إلى زوّار»سوق رايب«أو إجراء فحص مجاني للتأكد من سلامة سيارات المقيمين في البلاد، تسعى دوبيزل دائماً لنشر وتعزيز الممارسات المستدامة».