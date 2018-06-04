البريطانيون والأميركيون الأكثر استثماراً في أسهم أبوظبي

أشاد مسؤولون وفعاليات اقتصادية بالإنجازات العظيمة للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مجالات العمل الإنساني، مؤكدين أن الشيخ زايد رحمه الله تحول إلى أيقونة للعمل الإنساني عالمياً.
كشفت دراسة حديثة عن أن أكثر من نصف الموظفين في دولة الإمارات يعملون عن بُعد كل أسبوع، وأن أكثر من 50% منهم يقومون بذلك لنصف الأسبوع على الأقل مما يُمهّد الطريق أمام الشركات لإعادة تقييم منشآتها المؤسسية.
عندما يستذكر الإماراتيون الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله، المؤسس لدولة الاتحاد، تدور في مخيلتهم العديد من المشاعر والأفكار المختلفة والمتباينة تحمل في صميمها قيماً ومبادئ راسخة لا تحيد عن مجتمع الإمارات.