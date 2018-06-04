«أبل» تطلق تحديثاً جديداً لنظام MAC OS

أطلقت شركة أبل تحديثاً جديداً لنظام التشغيل MacOS High Sierra الخاص بأجهزة كمبيوتر أبل، ويوفر عدداً من المميزات بما في ذلك ميزة مزامنة رسائل SMS مع iCloud، والتي تتيح للمستخدمين تخزين الرسائل مع مرفقاتها في iCloud.

ووفقاً لما نشره موقع هندي، هذا يتيح للمستخدم الحصول على النسخ الاحتياطي ومزامنة الرسائل عبر جميع أجهزة Mac وiPhone وiPad التي تعمل بأحدث تحديث للبرنامج، ففي السابق كان الأمر يتطلب من المستخدم استعادتها من نسخة احتياطية من Mac، كذلك يوفر التحديث الجديد تحسينات على مستوى الاستقرار والأداء وتحديثات الأمان. وفي السياق نفسه، قدمت شركة أبل تحديث 11.4 لنظام تشغيل tvOS والذي يوفر الكثير من المميزات، حيث ركز على دعم AirPlay 2 لمزامنة أكثر من جهاز في ذات الوقت، كما طرحت الشركة أيضاً watchOS 4.3.1 لمعالجة بعض المشاكل وأهمها تلك التي تؤدي لتوقف الساعة عن الاستجابة عند بدء التشغيل.