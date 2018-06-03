3.3 ملايين دولار لتناول غداء مع بافيت

وافق أحد المعجبين برجل الأعمال البارز والملياردير وارن بافيت على دفع أكثر من 3.3 ملايين دولار عبر مزاد خيري أقيم على الإنترنت لتناول طعام الغداء مع مالك ورئيس مؤسسة بيركشاير هاثاواي.

وجاء العرض الفائز قرب نهاية مزاد استمر 5 أيام على موقع إي باي لدعم مؤسسة جلايد الخيرية في سان فرانسيسكو التي تقدم الغذاء والرعاية الطبية وخدمات أخرى للمشردين والفقراء ومن تعرضوا لإساءات بالغة.

والعرض الفائز هو ثالث أكبر رقم منذ 19 عاماً بدأ فيها بافيت عرض الغداء معه، وذلك بعد رقم قياسي سجل في مزادين مماثلين في عامي 2012 و2016 وهو نحو 3.45 ملايين دولار. واجتذب مزاد هذا العام 136 عرضاً من 6 متنافسين فقط قبل أن ينتهي مساء أول من أمس.