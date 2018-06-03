خُمس سكان العالم يزورون إمبراطورية «فيسبوك» يومياً

7.6 مليارات نسمة هم عدد سكان العالم في نهاية مايو 2018، وعلى الرغم من الفروقات التي تتفاوت بين لون البشرة والمعتقد الديني، إلا أن هناك قواسم مشتركة كثيرة تجمعهم، تتمثل في الحاجة إلى الأكل، والتنفس، والنوم، وبالنسبة للمليارات منهم، الرغبة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. في نهاية العام الماضي، كان هناك أكثر من خُمس سكان الأرض (1.45 مليار)، يستخدمون فيسبوك على مدار اليوم. وكانت شبكة التواصل الاجتماعي هذه، أول من تجاوز عتبة المليار حساب مسجل، ولديها حالياً 2.2 مليار مستخدم نشط شهرياً.

وبحسب تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، فإن أكثر من ثلث سكان العالم، يتصفحون حساباتهم كل شهر.

لكن شبكة مارك زوكربيرغ الإلكترونية، لا تقتصر على مجرد الرغبة في التواصل مع الآخرين، وفي بعض الأحيان، تدوين الأخبار والقصص والأفكار. فقد انضمت إليها مجموعة من المنصات الأخرى، التي تتنافس على جذبنا كمستخدمين، وحصد بياناتنا، حتى يتمكنوا من استهدافنا برسائل تسويقية مربحة. ومنها على سبيل المثال، خدمة بث الفيديو على اليوتيوب، وخدمة الرسائل المشفرة «واتس أب» «التي تملكها فيسبوك»، ولدى كل منهما 1.5 مليار مستخدم. وفي الوقت نفسه، يضم تطبيق مشاركة الصور إنستغرام، الذي تمتلكه فيسبوك، أكثر من 800 مليون حساب نشط شهرياً، فيما يقدر مستخدمو موقع خدمة التدوين «تمبلر»، بنحو 794 مليون مستخدم شهرياً.