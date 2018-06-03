مستقبل عملية الحنك المشقوق

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي برزت على مدى العقود الأربعة الأخيرة كواحدة من المراكز التجارية الرئيسية على مستوى العالم ومنصّة للاستفادة من أسرع أسواق العالم نمواً، وتحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،