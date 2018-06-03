مستقبل عملية الحنك المشقوق

في إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازاتها النوعية، فازت دبي باستضافة المؤتمر الثاني عشر لغرف التجارة العالمية 2021 والذي سيقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي برزت على مدى العقود الأربعة الأخيرة كواحدة من المراكز التجارية الرئيسية على مستوى العالم ومنصّة للاستفادة من أسرع أسواق العالم نمواً، وتحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
عندما يستذكر الإماراتيون الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله، المؤسس لدولة الاتحاد، تدور في مخيلتهم العديد من المشاعر والأفكار المختلفة والمتباينة تحمل في صميمها قيماً ومبادئ راسخة لا تحيد عن مجتمع الإمارات.