روبوت ذاتي القيادة لتسليم طرود «علي بابا»

أعلنت شركة علي بابا الصينية للتجارة الإلكترونية عن روبوت مخصص لتسليم البضائع والطرود، الذي يساعد في شحن البضائع التي يتم شراؤها عبر الإنترنت إلى العملاء بشكل أكثر سهولة.

ويطلق على هذا الروبوت اسم G Plus، ويجري تطويره بالشراكة مع شركة RoboSense الصينية، بحيث يعد هذا الروبوت بمثابة أول مركبة لوجستية ذاتية القيادة في العالم تعمل بنظام ملاحة مدمج يعتمد على نظام ليدار (LiDAR)، وهو نظام كشف يعمل على مبدأ الرادار، ولكنه يستخدم الضوء من الليزر.

وذكر موقع البوابة العربية للأخبار التقنية أنه يتم حاليًا اختبار قدرة هذه المركبة على العمل على الطرق المحيطة بمقر الشركة الرئيسي بمدينة هانغتشو.

وهي مدينة رئيسية تقع في شرق الصين، بحيث أن روبوت G Plus قادر على نقل طرود متعددة بأحجام مختلفة، مع إمكانية السفر لمسافات أطول بالمقارنة مع النسخ السابقة، وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها استخدام نظام LiDAR بشكل رسمي في تطوير مركبة ذاتية القيادة.

ويجري استخدام نظام ليدار LiDar ضمن الروبوت الجديد لنفس الأغراض التي يستخدم من أجلها ضمن السيارات ذاتية القيادة، حيث بإمكانه إنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد لما حوله وتجنب العقبات، كما تم تزويد روبوت G Plus بصندوق مخصص لحمل الطرود والبضائع، بحيث يمكن لهذا الصندوق تغيير الأحجام اعتمادًا على الطرود والبضائع الواجب تسليمها.