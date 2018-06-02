«اير إنديا» لا تجد مشترين

قررت الحكومة الهندية إعادة النظر في خططها الخاصة ببيع حصة من شركة الطيران الوطنية الهندية (اير إنديا) التي تحقق خسائر بعدما لم يستجب أي مشترين لطلب تقديم العطاءات، بحسب ما أفاد مسؤولون أمس.

وكانت الحكومة أعلنت عن خطة في مارس الماضي لبيع 76% من أسهمها في الخطوط الجوية، فضلاً عن حصتها البالغة 50% في مشروع «اير إنديا» المشترك للخدمات الأرضية مع شركة خدمات الصالات بالمطارات السنغافورية.

وقال آر إن تشوبي المسؤول البارز في وزارة الطيران إن الموعد النهائي لتقديم العطاءات انتهى أول من أمس دون التقدم بأي عطاءات.

وأضاف تشوبي إن الحكومة ستراجع شروط البيع خلال الأسبوعين المقبلين.

وفي يونيو 2017، وافق مجلس الوزراء الاتحادي في الهند على اقتراح لبيع أسهم في شركة الطيران، المدينة بما يزيد على 8.5 مليارات دولار.