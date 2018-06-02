أدنى نمو لمصانع منطقة اليورو في 15 شهراً

أظهر مسح أعمال تباطؤ نمو مصانع منطقة اليورو إلى أدنى مستوى في 15 شهراً الشهر الماضي بفعل العطلات الإضافية ومؤشرات ترجح أنه سيظل في أحسن الأحوال مكبوحاً خلال الأشهر المقبلة.

وبعد أن بلغ نمو مصانع المنطقة ذروته في بداية العام، تراجع في أنحاء المنطقة وإن كان ما زال قوياً بعض الشيء مما يعطي البنك المركزي الأوروبي مجالاً للتحرك بعيداً عن السياسة النقدية الشديدة التيسير هذا العام.

لكن الأسعار في المنطقة ارتفعت بأسرع من توقعات بصعودها 1.9% الشهر الماضي على أساس سنوي.

وتراجعت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية لشهر مايو للشهر الخامس، بانخفاض عند أدنى مستوى في 15 شهراً إلى 55.5 من 56.2 في أبريل. وتتماشى هذه القراءة مع قراءة أولية.