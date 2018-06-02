«المصرية للاتصالات» تنطلق خارجياً

قال ياسر القاضي وزير الاتصالات المصري أمس إن الشركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغل لخدمات الهاتف الثابت في أفريقيا والشرق الأوسط، ستقدم خدمات الهاتف المحمول في دولة أخرى خارج مصر قبل نهاية هذا العام.

وتمتلك الحكومة المصرية 80% من أسهم المصرية للاتصالات.

وأضاف القاضي قائلاً للصحافيين في حفل سحور للشركة «المصرية للاتصالات حققت نجاحات قوية في الفترة الماضية... وقبل نهاية العام ستعمل المصرية للاتصالات خارج البلد كمشغل للمحمول في دولة أخرى».

ورفض القاضي الكشف عن اسم الدولة التي ستدخلها المصرية للاتصالات، وأرجع السبب في عدم الإعلان في الوقت الحالي إلى «تنافسية الشركات».

وبدأت المصرية للاتصالات في تقديم خدمات المحمول في مصر، في أواخر سبتمبر 2017.

وقال أحمد البحيري الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات إن عدد عملاء الشركة المشتركين في خدمات الهاتف المحمول وصل حالياً إلى ثلاثة ملايين مشترك.