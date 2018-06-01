طيران الإمارات تدشّن درجة سياحية ممتازة 2020

قال تيم كلارك رئيس طيران الإمارات: إن الشركة ستدشن درجة سياحية ممتازة على متن طائراتها اعتباراً من 2020، ما قد يساعد الناقلة الجوية على جذب المزيد من المسافرين الأعلى إنفاقاً.

وتزيد أسعار تذاكر الدرجة السياحية الممتازة عن تذاكر الدرجة السياحية العادية، لكنها تقل عن درجة رجال الأعمال. وقد يزيد تقديم طيران الإمارات لهذه الدرجة الضغوط التنافسية على شركتي الطيران الخليجيتين المنافستين الخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران.

وقال كلارك في تسجيل صوتي على الموقع الإلكتروني للشركة إن الدرجة السياحية الممتازة ستكون على طائرات إيرباص طراز إيه 380 التي طلبت طيران الإمارات شراءها هذا العام وسيتم تسليم أول ست طائرات منها في عام 2020. واشترت طيران الإمارات ومقرها دبي 20 طائرة إيرباص طراز إيه 380 في يناير ولديها خيار لشراء 16 طائرة إضافية قالت إنها ستشتريها.

وقال كلارك في تسجيل صوتي نُشر هذا الشهر «سندخل الدرجة السياحية الممتازة على تلك» الطائرات. وعادة ما تتضمن الدرجة السياحية الممتازة مساحة أكبر ومنافع أخرى بتكلفة أعلى بالمقارنة مع أسعار تذاكر الدرجة السياحية الاعتيادية لكنها تقل عن أسعار درجة رجال الأعمال أو الدرجة الأولى. وتدرس طيران الإمارات إضافة الدرجة السياحية الممتازة منذ 2016 على الأقل في الوقت الذي تسبب فيه انخفاض أسعار النفط في تراجع الطلب على السفر في الشرق الأوسط، وقد يجذب المنتج المسافرين لأغراض العمل.