العشرة الكبار في سوق التأمين

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حافظ قطاع التأمين في الدولة على زخمه القوي خلال 2017 الذي يعتبر عاماً مميزاً بالنسبة لقطاع التأمين، إذ حققت الشركات المدرجة نمواً صحياً في إجمالي الإيرادات، وتحسناً في الأرباح التشغيلية، وتعززت لديها حقوق المساهمين.

ولا تزال السوق عالية التركيز، إذ ارتفعت الحصة السوقية لأكبر عشر شركات تأمين إلى 75% في العام الماضي، مقابل 74% في 2016، فيما بلغت الحصة السوقية لبقية الشركات، البالغ عددها 20 شركة، 25%.

22 مليار درهم الأقساط المكتتبة (أو إجمالي الإيرادات) لسوق التأمين

44 % نمواً بأرباح الشركات المدرجة في أسواق المال الإماراتية

4.027 مليارات إجمالي الأقساط المكتتبة لأورينت للتأمين

3.718 مليارات قيمة الأقساط لعُمان للتأمين

2.643 مليارا إجمالي أقساط التأمين لأبوظبي الوطنية للتأمين

- الحصة السوقية

أورينت للتأمين

عُمان للتأمين

أبوظبي الوطنية للتأمين

العين الأهلية للتأمين

الإمارات للتأمين

الاتحاد للتأمين

الإسلامية العربية للتأمين - سلامة

تكافل الإمارات

الوطنية للتأمينات العامة

البحيرة الوطنية للتأمين

18.4 %

17 %

12.1 %

6.4 %

4.9 %

4.8 %

3.7 %

2.7 %

2.6 %

2.4 %