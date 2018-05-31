زيوريخ تتصدر قائمة أغلى مدن العالم وجنيف وصيفة

تصدرت مدينة زيوريخ قائمة أكثر المدن غلاءً في العالم وجاءت بعدها مباشرة منافستها السويسرية جنيف بحسب بحث جديد نشره مكتب الاستثمار الرئيسي في مجموعة UBS العالمية لإدارة الثروات أمس حول مقارنة الأسعار والأرباح في 77 مدينة عالمية.

وقال مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة UBS العالمية لإدارة الثروات: «تهمنا القوة الشرائية جميعاً كأفراد وكمستثمرين وسواء أكنت تخطط لعطلتك المقبلة أو تحاول فهم التحولات على المدى الطويل في القوة الاقتصادية، فإن دراستنا تقدم تحليلاً مفصلاً للأسعار حول العالم».

ووفقاً لمؤشر تعادل القوة الشرائية الذي توفره الدراسة، يتمتع سكان المدن الأوروبية وأميركا الشمالية بأفضل قوة شرائية بشكل عام. ومن جهة أخرى فتعتبر كل من العاصمة البحرينية المنامة وهونغ كونغ المنافستين الوحيدتين في المراكز العشرة الأولى لهذه القائمة من خارج منطقة المحيط الأطلسي بينما تحتل كلٍ من نيويورك ولندن، العواصم المالية العالمية، المرتبتين 10 و23 على التوالي.

القوة الشرائية

وقال دانييل كالت، كبير الاقتصاديين وكبير مسؤولي الاستثمار في سويسرا لمجموعة UBS لإدارة الثروات: «جاءت زيوريخ على رأس قائمة أكثر المدن غلاء في العالم، تلتها جنيف. ومع ذلك، فإن مؤشر تعادل القوة الشرائية لدينا يشير بوضوح إلى ظهور منافسة خارجية أقوى، وذلك مع وجود 3 مدن أوروبية فقط في المراكز العشرة الأولى والتي فقدت جميعها قوتها مقارنة بالتقرير الصادر في العام 2015».

وعن طريق عزل واحد فقط من أسعار 128 سلعة التي تم تحليلها، تصبح اختلافات القوة الشرائية العالمية مرئية بوضوح فعلى سبيل المثال، تبلغ تكلفة تصفيفة الشعر للنساء في زيورخ (سويسرا) حوالي 94.32 دولاراً مقارنةً بـ 22.60 دولاراً في كييف (أوكرانيا)، و12.17 دولاراً في مكسيكو سيتي و7.50 دولارات في القاهرة (مصر) ومع ذلك، فإن المرأة في زيوريخ عادة ما تحتاج إلى العمل لمدة 3.05 ساعات لتتمكن من الدفع لهذه الخدمة، إلا أنها بحاجة للعمل لمدة 12.09 ساعة في كييف، أو 5.86 ساعات في مكسيكو سيتي أو 6.11 ساعات في القاهرة لتوفير هذا المبلغ.