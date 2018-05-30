مزايا استثنائية لمواطني الدولة من «الإمارات الإسلامي»

أعلن «الإمارات الإسلامي»، أحد المؤسسات المالية الإسلامية في دولة الإمارات، عن إطلاق تجربة مصرفية مخصصة وحصرية لمتعامليه من مواطني الدولة، تقدم لهم العديد من المزايا الاستثنائية التي تناسب أنماط حياتهم وتتيح لهم فرصة الاستفادة من الخدمات السريعة والأسعار المتميزة. وتأتي هذه التجربة استناداً إلى المكانة الرائدة التي يتمتع بها «الإمارات الإسلامي» في مجال الابتكار، ومنهجيته التي تتمحور حول تلبية متطلبات متعامليه من الحلول المصرفية الإسلامية على اختلافها.

وترحيباً بالمواطنين الذين يفتحون حسابات جديدة لتحويل الراتب، يقدم «الإمارات الإسلامي» مكافأة ترحيبية تصل حتى 3000 درهم والكثير غيرها من المزايا، بينما سيحظى المتعاملون من المواطنين الراغبين بشراء سيارات جديدة بفرصة الاستفادة من أسعار منخفضة تصل حتى 1.99% خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب الموافقة السريعة في غضون أربع ساعات فقط.

وقال وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «يسعدنا أن نعلن عن إطلاق هذه الباقة المتميزة من الحلول المصرفية الحصرية لمتعاملينا من مواطني الإمارات. وتأتي هذه التجربة بمثابة إضافة مبتكرة لمنتجاتنا وخدماتنا، إلى جانب الحلول الجديدة التي من شأنها توفير عروض مجزية تلبي احتياجات وأنماط حياة متعاملينا المواطنين. ونحن على ثقة بأن هذه الباقة الجديدة ستسهم في تعزيز مكانة «الإمارات الإسلامي» في القطاع، وستلقى ترحيباً واسعاً بين المواطنين في مختلف أنحاء الدولة».