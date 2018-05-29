مركز طبي يعالج مدمني البيتكوين

يعتزم مركز طبي في اسكتلندا فتح أبوابه لمعالجة الأشخاص الذين يعانون إدماناً على "بيتكوين" وعملات رقمية أخرى على شبكة الإنترنت.

ويقع المركز في مستشفى كاستل كريغ في منطقة بيبليسشاير، ويعالج حالات الإدمان على الكحول والمخدرات ويسعى في الوقت الحالي إلى ضم فئة جديدة.

وبحسب خبراء، فإن من يدمنون العملات الرقمية تحصل لديهم أعراض شبيهة بما يقع في حالة القمار، وفق ما نقلت "سكاي نيوز".

ولا توجد بيانات في الوقت الحالي عن عدد مدمني العملات الرقمية، لكن من يتداولونها في العالم يقدرون بالملايين، ولم يسبق أن جرى التنبيه إلى تداعيات صحية للنشاط المالي.

ويوضح المختص في علاج إدمان القمار، كريس بورن، أن التعامل بالعملات الرقمية يوقد الحماس في نفس المتعامل ويبعده عن الواقع، لكنه يجعله يتأرجح أيضاً بين الربح والخسارة بالنظر إلى تقلب قيمة العملات.