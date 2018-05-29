رفاهية بيئة العمل على رأس أولويات العاملين في الإمارات

أكد نحو 73٪ من العاملين في الإمارات أنهم يتمتعون بتوازن صحي بين ضرورات العمل والإستمتاع بالحياة بفضل الدعم والفرص التي يوفرها أصحاب العمل بحسب استطلاع أجرته يوجوف مؤخراً شمل أكثر من 1000 مشارك لصالح شركة أيتنا إنترناشونال المتخصصة في التأمين الصحي العالمي.

ويعتقد 34٪ من الموظفين أن مكان عملهم يشجع على الابتكار والإبداع مع نسبة مماثلة قالت بأن مكان عملهم يشجع على التنوع الثقافي والقبول وبناء فرق العمل وأنشطة المشاركة. وعندما يتعلق الأمر بالولاء في مكان العمل وذكر 40٪ أن مديرهم المباشر هو العنصر الرئيسي في ترسيخ ولائهم بينما قال 38٪ إن سمعة العلامة تلعب الدور الأكبر في تحقيق ذلك.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان من المرجح أن يحظوا بأسلوب حياة أكثر صحة إذا ما تم تحفيزهم من قبل صاحب العمل، قال نصفهم تقريباً (47٪) إنهم سيرحبون بساعات عمل مرنة، وقال 39٪ إن العمل من المنزل بضع مرات في الشهر سيتيح لهم الحصول على توازن صحي بين متطلبات العمل والتمتع بالحياة.

إجازة الأمومة

ومن المثير للاهتمام أن 46٪ من الرجال مقابل 35٪ من النساء قالوا إن تمديد إجازة الأمومة لفترة أطول سيوفر توازناً صحياً، وقالت أكثر من نصف النساء (52٪) إن الحصول على يوم عطلة خاص للاحتفال بعيد ميلاد أو حدث خاص سيكون حافزاً رئيسياً.

وقال ديفيد هيلي، المدير التنفيذي، لشركة أيتنا إنترناشونال لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «تماشياً مع رؤية حكومة دبي لجعلها أسعد مدينة على وجه الأرض، تبين لنا أن غالبية العاملين في الإمارات يشعرون بأنهم يحققون توازناً صحيحاً بين العمل والحياة. ومن المطمئن معرفة أن أصحاب العمل يتعاملون مع صحة موظفيهم على محمل الجد. وبوجه عام، هناك إجراءات قائمة لتقديم الدعم والتوجيه وفرص العمل للموظفين».