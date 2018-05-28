«أبل» تطوّر جهازاً يجمع تقنية iOS وأجهزة Mac

تشير المعلومات إلى أن شركة «أبل» تعمل الآن على تطوير جهاز جديد يحمل الاسم الرمزي Star، مع اسم نموذج مثير للاهتمام N84 بحيث يجمع هذا الجهاز بين تقنية أجهزة iOS وأجهزة Mac الخاصة بالشركة، وقد يكون أول جهاز Mac مزود بمعالج ARM وشاشة تعمل باللمس وتقنية الاتصال 4G LTE أو أول حاسب دفتري بنظام iOS.

ويأتي ذلك بعد مرور 30 عاماً على إصدار زيروكس عام 1981 محطة عمل باسم «زيروكس ستار» والتي كانت بمثابة أول جهاز حاسوب تجاري، بحيث جاء الجهاز مع شاشة عرض نقطية وواجهة مستخدم رسومية وفأرة وإمكانية الوصول إلى البريد الإلكتروني.

وتستخدم أجهزة ماكينتوش المعالجات المصنعة من قبل إنتل منذ 2006، وكانت الأجهزة المحمولة من أبل تستخدم معالجات مصممة من قبل الشركة منذ عام 2010 وأفادت تقارير صادرة مؤخراً بأن شركة أبل سوف تقوم بنقل أجهزة ماكينتوش إلى معالجاتها الخاصة بحلول 2020.