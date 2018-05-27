فضائح العوادم «تلوث» أشهر شركات السيارات الألمانية

ذكرت تقارير إخبارية أن «دايملر» الألمانية لصناعة السيارات قد تضطر إلى استدعاء مئات الآلاف من سياراتها، التي تعمل بمحركات ديزل (سولار) في الوقت، الذي توسع فيه السلطات الألمانية تحقيقاتها في فضيحة تلاعب شركات صناعة السيارات في نتائج اختبارات معدلات عوادم سيارات الديزل.

وذكرت مجلة ِشبيجل أن «دايملر» قد تستدعي نحو 600 ألف سيارة منها سيارات من الفئتين «سي» و«جي»، التي تعمل بمحركات ديزل، في ظل استمرار إجراء الاختبارات لهذه السيارات.

وستفحص هيئة النقل البري الاتحادية الألمانية هذه السيارات لمعرفة ما إذا كانت أنظمة العوادم فيها تتلاعب في كميات العوادم الصادرة أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية الصادرة أثناء السير على الطرق في ظروف التشغيل الطبيعية.

جاء تقرير المجلة الألمانية، بعد يوم واحد من قرار هيئة النقل البري الاتحادية إلزام «دايملر» باستدعاء سياراتها من فئة «مرسيدس فان» طراز «فيتو»، التي تعمل بمحركات ديزل (سولار) بدعوى استخدامها تكنولوجيا للتلاعب في نتائج اختبارات العوادم.

وتستطيع هذه التكنولوجيا خفض كميات العوادم المنبعثة من هذه السيارات أثناء الاختبارات، مقارنة بالكميات الحقيقة المنبعثة أثناء السير في ظروف التشغيل الطبيعية، وهو يتيح لهذه السيارات التهرب من الالتزامات البيئية المقررة عليها.

وتشمل عملية الاستدعاء 4900 سيارة طراز فيتو وتعمل بمحركات سعة 1.6 لتر من أنحاء العالم.