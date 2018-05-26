إلزام «سامسونغ» بدفع 533 مليون دولار تعويضاً لـ«أبل»

حكمت هيئة محلّفين أميركية الخميس على عملاق الإلكترونيات الكوري الجنوبي «سامسونغ» بدفع تعويض بقيمة 533 مليون دولار لمنافسته الأميركية «أبل» لانتهاكه براءات اختراع للمجموعة الأميركية بتقليده تصميم هاتف آيفون.

و«سامسونغ» التي لم تعد تسوّق نموذج الهاتف موضوع النزاع ستدفع أيضاً بموجب الحكم خمسة ملايين دولار إضافية لاستخدامها بعضاً من خصائص آيفون.

وفي هذا النزاع القضائي المستمر بين عملاقي التكنولوجيا منذ سبع سنوات كانت «أبل» تطالب منافستها بتعويض قدره أكثر من مليار دولار، في حين أن المجموعة الكورية الجنوبية كانت تقول إن قيمة التعويض لا يجب أن تتجاوز 28 مليوناً.

وتعيّن على هيئة المحلّفين أن تبتّ في ما إذا كانت عناصر التصميم التي نسختها «سامسونغ» تبرر تسديد كلّ الأرباح التي حققها النموذج موضع النزاع أو مجرد جزء من العائدات لأنها عناصر في سياق تصميم أكثر شمولاً. وثلاث براءات معنية بهذا النزاع وهي تتمحور خصوصاً على الواجهة المستطيلة الشكل مع زوايا مدوّرة، فضلاً عن الرموز الملونة المستعرضة على شاشة سوداء.