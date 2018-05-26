أولى حجوزات «أول نيبون» من «إيه 380» تغادر صالة التجميع

بعد بدء أعمال التجميع النهائية في أبريل، اكتمل تجميع هيكل أولى طائرات شركة «أول نيبون» اليابانية من نوع إيرباص إيه 380، وظهرت للمرة الأولى في مصانع إيرباص بمدينة تولوز الفرنسية. لتصبح «أول نيبون» بذلك أول عملاء الطائرة العملاقة في اليابان.

وانتقلت الطائرة التي تحمل شعار «أول نيبون إيرويز» على ذيلها إلى صالة خارجية، حيث سيتم استكمال الهيكل، وتركيب المحرك، وتأثيث قمرة القيادة.

كما سيتم إجراء اختبار النظام من حيث الطاقة الكهربائية، والطاقة الهيدروليكية، وتكييف الهواء. وسيتم تجهيز طائرة إيه 380 التابعة لشركة طيران «أول نيبون» اليابانية بتشكيلة استثنائية من ثمانية مقاعد للدرجة الأولى، و56 مقعدًا في درجة رجال الأعمال، و73 مقعدًا للدرجة السياحية الممتازة، و383 مقعدًا في الدرجة السياحية. ومن المقرر أن يبدأ التسليم في أوائل عام 2019.