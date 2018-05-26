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دبي وجهة موثوقة للتسوق

المصدر:
  • دبي - بشار باغ ــ غرافيك: محمد أبوعبيدة
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تسهم الجهود التي يبذلها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي في تعزيز مكانة سمعة الإمارة بوصفها وجهة موثوقة للتسوق، ويتجسد ذلك في نتائج شكاوى المستهلكين خلال الربع الأول 2018.

270

معدل الشكاوى اليومية

إجمالي الشكاوى

8166

6275

الربع الأول 2018

الربع الأول 2017

النمو 30 %

10007

المعاملات التي أنجزها قسم الشكاوى في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك

مصادر الشكاوى

الإمارات

الهند

مصر

السعودية

الأردن

دول أخرى

النسبة من الإجمالي

37 %

13 %

10 %

7 %

5 %

28 %

33.9 %

حصة قطاع الخدمات من إجمالي الشكاوى

30.2 %

حصة «عدم الالتزام بشروط الاتفاق» من إجمالي الشكاوى

14.6 %

نسبة الشكاوى المرتبطة بضريبة القيمة المضافة

 

المصدر: قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي

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