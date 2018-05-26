دبي وجهة موثوقة للتسوق

أعلنت مجموعة «ألروزا» الروسية أمس على موقعها الشبكي أنها ستعقد مزاداً في دبي خلال الفترة من غد وحتى 14 يونيو المقبل لبيع عدد من الألماسات الخام ذات الأوزان الخاصة (أي التي يفوق وزن الألماسة الواحدة منها 10.8 قيراط).