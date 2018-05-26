دبي وجهة موثوقة للتسوق

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تسهم الجهود التي يبذلها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي في تعزيز مكانة سمعة الإمارة بوصفها وجهة موثوقة للتسوق، ويتجسد ذلك في نتائج شكاوى المستهلكين خلال الربع الأول 2018.
270
معدل الشكاوى اليومية
إجمالي الشكاوى
8166
6275
الربع الأول 2018
الربع الأول 2017
النمو 30 %
10007
المعاملات التي أنجزها قسم الشكاوى في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك
مصادر الشكاوى
الإمارات
الهند
مصر
السعودية
الأردن
دول أخرى
النسبة من الإجمالي
37 %
13 %
10 %
7 %
5 %
28 %
33.9 %
حصة قطاع الخدمات من إجمالي الشكاوى
30.2 %
حصة «عدم الالتزام بشروط الاتفاق» من إجمالي الشكاوى
14.6 %
نسبة الشكاوى المرتبطة بضريبة القيمة المضافة
المصدر: قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي