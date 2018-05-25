«إيرباص» تبدأ إنتاج طائرة رجال الأعمال الجديدة «ACJ320neo»

أعلنت شركة إيرباص لطائرات رجال الأعمال، عن البدء في عملية إنتاج أول طائرة من طراز ACJ320neo، حيث يتم حالياً تطوير العناصر المختلفة في شتى أنحاء أوروبا، فيما ستبدأ عملية التجميع النهائية في شهر يونيو، ليتبع ذلك تسليم أول وأحدث الطائرات إلى شركة أكروبوليس للطيران بالمملكة المتحدة، خلال الربع الأخير من هذا العام، في حين سيتم تسليم الطائرة الثانية من طراز ACJ320neo بنهاية العام.

وسيتم تسليم أول طائرة من طراز ACJ319neo، لشركة K5 للطيران خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٩. وتبلغ الطلبيات لعائلة ACJ320neo بـ ٩ طائرات، تشمل ٣ طائرات من طراز ACJ319neo، و٦ طائرات من طراز ACJ320neo.

ويمكن لطائرة ACJ319neo أن تحلق بثمانية ركاب لمسافة 12,500 كم، أو ما يصل إلى ١٥ ساعة طيران. بينما يمكن لطائرة ACJ320neo أن تنقل ٢٥ راكباً لمسافة 11,100 كم، أو ما يصل إلى ١٣ ساعة طيران.