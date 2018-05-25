«تيسلا» تعترف بمشكلات مكابح «موديل3»

تعهد إيلون ماسك رئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية «تيسلا»، بتحديث تطبيقات السيارة «موديل3»، لإصلاح العيوب الكبيرة التي تم اكتشافها أثناء اختبارات الطراز الذي تنتجه الشركة الأميركية.

يأتي الكشف عن خطة إصلاح العيوب، بعد التقرير الذي نشره موقع «كونسيومر ريبورتس» الأميركي، المتخصص في اختبار وتقييم المنتجات، عن وجود مشاكل خطيرة بالنسبة للمسافة التي تحتاجها السيارة «موديل3» للتوقف عند استخدام المكابح أثناء السير بسرعة 60 ميلاً في الساعة.

وقال الخبير باتريك أولسن، الذي أعد التقرير، للموقع: إن مسافة توقف تيسلا أثناء سير السيارة بسرعة 60 ميلاً في الساعة، تبلغ 152 قدماً، وهو أمر أسوأ من أي سيارة معاصرة تم اختبارها، منتقداً العيوب الكبيرة في السيارة، التي يتم اكتشافها أثناء أي اختبار.

وقلل ماسك من أهمية هذه الشكاوى، وقال إن السيارة المستخدمة في الاختبار، كانت من بين السيارات الأولى التي تم إنتاجها من هذا الطراز، وأن تيسلا لن تتوقف قبل أن تجعل «موديل3»، لديها نظام مكابح أفضل من تلك الموجود في أي سيارة يتم المقارنة بها.

وكتب المستثمر الأميركي ماسك على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن النسخة المحدثة من تطبيقات تشغيل السيارة «موديل3»، ستكون متاحة أمام أصحاب هذه السيارة «خلال الأيام القليلة المقبلة».

وحتى الآن، تم بيع حوالي 10 آلاف سيارة من طراز «موديل3»، منذ بدء إنتاجه المحدود في يوليو 2017.