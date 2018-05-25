دبي تعزز طاقتها الفندقية

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نجحت دبي في تعزيز طاقتها الفندقية، وفي استقطاب الاستثمارات لهذا القطاع من مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يظهر من خلال عدد المشاريع والغرف الفندقية قيد الإنشاء في الإمارة.

41.84

ألف غرفة فندقية قيد الإنشاء في دبي بنهاية أبريل الماضي

36 %

حصة دبي من مجمل عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط

109

آلاف إجمالي عدد الغرف الفندقية في الإمارة مع نهاية مارس الماضي

4 %

نمو عدد الغرف الفندقية في الإمارة خلال الربع الأول

689

فندقاً ومبنى للشقق الفندقية في دبي بنهاية مارس

41.2 %

نسبة الغرف الفندقية قيد الإنشاء في دبي من إجمالي المعروض الفندقي الحالي

66

منشأة للشقق الفندقية الفاخرة في دبي