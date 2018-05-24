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طيران الإمارات تهنئ الأردن بعيد الاستقلال

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قدمت طيران الإمارات التهنئة للمملكة الأردنية الهاشمية بعيد الاستقلال الـ72 وذلك من خلال رسالة مصورة خاصة تلاها عدد من الطيارين الردنيين الذين يعملون لدى الناقلة.

يذكر أن طيران الإمارات أطلقت خدمتها إلى الأردن منذ نحو 32 عاماً، وتسغل حالياً 3 رحلات يومياً بين دبي ومطار الملكة علياء الدولي بطائرات البوينج 777.

ويعمل لدى طيران الإمارات عدد كبير من الأردنيين في المقر الرئيس للناقلة في دبي وفي مكاتبها في العاصمة الأردنية عمان، منهم سبعة طيارين يقودون الإيرباص A380 التي تعد أكبر طائرة ركاب في العالم.
 

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