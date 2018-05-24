حظر سير مركبات «الديزل» في هامبورغ 31 الجاري

تعتزم هامبورغ الألمانية تطبيق أول حظر في ألمانيا لسير المركبات التي تعمل بمحرك الديزل بسبب تلوث الهواء اعتباراً من الخميس المقبل.وأعلنت هيئة شؤون البيئة في الولاية أمس أنه من المخطط اعتباراً من 31 الجاري حظر سير مركبات الديزل القديمة والشاحنات في شارعين بحي ألتونا - نورد موضحة أن الحظر ينطبق على السيارات التي لا تفي بالمعيار السادس الأوروبي في الانبعاثات.
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