عدد السياح إلى مصر يقفز 37%

قفزت إيرادات مصر من قطاع السياحة 83.3 % إلى 2.2 مليار دولار في الربع الأول من العام مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد نحو 37.1 % إلى 2.38 مليون سائح.وقال مسؤول حكومي أمس إن قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومورد رئيسي للعملة الصعبة لكنه تضرر جراء الاضطراب عقب انتفاضة 2011.وقال المسؤول إن عدد الليالي السياحية بلغ 23.8 مليون ليلة في الربع الأول.وزاد إغراء المقصد السياحي المصري عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 حيث أدى ذلك إلى تراجع قيمة العملة إلى النصف وعزز تنافسية للقطاع.