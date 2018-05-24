2.6 مليون عاطل في فرنسا

ارتفع معدل البطالة في فرنسا خلال الربع الأول من العام الجاري حسبما ذكر مكتب الإحصاء الفرنسي «آنسي».

وبحسب مكتب الإحصاء ارتفع معدل في فرنسا وأقاليمها الخارجية إلى 9.2 % خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل 9% فقط وفقاً للبيانات المعدلة خلال الربع الأخير من 2017.

وبلغ معدل البطالة على الأراضي الفرنسية خلال الربع الأول 8.9% مقابل 8.6% خلال الربع الأخير من العام الماضي، كما ارتفع عدد العاطلين في فرنسا خلال الربع الأول بمقدار 83 ألف عاطل إلى 2.6 مليون عاطل. في الوقت نفسه بلغت نسبة التوظيف خلال الربع الأول 65.7% من إجمالي الفرنسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً.