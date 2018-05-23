«سوق الينابيع» وجهة تجارية وترفيهية جديدة في دبي

أصبح لدى مئات الآلاف من قاطني مجمعات "إعمار" السكنية في "روعة الإمارات" وجهة تسوق وترفيه عائلية جديدة مع افتتاح "سوق الينابيع" مؤخراً.

ويقع المركز الجديد في قلب مجمع "الينابيع" مقدماً خيارات تسوق متكاملة للسكان على مسافة قريبة من منازلهم، بالإضافة إلى باقة متنوعة من المرافق الترفيهية والصحية. ويضم "سوق الينابيع" نحو 100 متجر ومطعم ومقهى، ويجري العمل أيضاً على تطوير مركز ترفيهي عائلي ومجمع "ريل سينما" لدور العرض السينمائي المؤلف من 6 صالات، مما سيتيح للزوار فرصة متابعة أكبر وأحدث الإنتاجات السينمائية في المستقبل القريب. وبفضل موقعه المركزي، سيقدم "سوق الينابيع" خدماته لسكان مجمعات "الينابيع" و"البحيرات" و"السهول" و"تلال الإمارات" و"ذا فيوز" و"الروضة"، إضافة إلى سكان منطقة البرشاء.

ويضم "سوق الينابيع" 23 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للتأجير، ويمتد على طابقين يضمان المتاجر والمرافق الترفيهية، بالإضافة إلى مركز اللياقة البدنية و"ريل" سينما في الطابق الأول، علاوةً على عيادة عائلية.

ويعتبر "كارفور ماركت" أكبر متاجر المركز الجديد مقدماً تجربة تسوق مميزة للزوار، كما يحتضن "سوق الينابيع" مجموعة من المتاجر ووجهات الطعام والشراب التي تناسب جميع الاحتياجات. وهنالك أيضاً الأكشاك والمتاجر المؤقتة التي تثري الخيارات المتوفرة للزوار ومجموعة من العلامات التجارية التي تحظى باهتمام واسع من قبل المتسوقين.

ولضمان توفير أكبر قدر من التسهيلات للزوار، يضم "سوق الينابيع" مواقف مجهزة لاستيعاب أكثر من 650 سيارة، إضافة إلى 95 منصة لركن الدراجات الهوائية. ويمثل "سوق الينابيع" الإضافة الأحدث إلى محفظة مشاريع شركة "إعمار مولز" التي تمتلك "إعمار العقارية" حصة الأغلبية فيها.