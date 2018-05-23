48 % تراجع الهجمات الإلكترونية بالإمارات في 4 أشهر

بلغ عدد الهجمات التي تعرضت لها المواقع الالكترونية في دولة الامارات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 155 هجمة بانخفاض نسبته 48%، مقارنةً مع 297 هجمة في نفس الفترة من العام الماضي. وجاء الانخفاض المسجل في عدد الهجمات في الفترة من يناير وحتى أبريل الماضيين ليعكس النجاح الكبير الذي حققه الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع لهيئة تنظيم الاتصالات في التصدي لكل محاولات القرصنة التي تتعرض لها المواقع الإلكترونية في الدولة.

ووفقا للتحليل الخاص بالأرقام التي تصدرها هيئة تنظيم الاتصالات فإن الهجمات التي جرى التصدي لها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل الماضي استهدفت مواقع إلكترونية حكومية وشبه حكومية وأخرى تابعة للقطاع الخاص.

وصنفت 45 هجمة إلكترونية من المسجلة خلال الفترة ضمن قائمة الهجمات التي استهدفت الاحتيال والتصيد لبعض المواقع، في حين كانت 26 أخرى بهدف تسريب معلومات وتوزعت البقية بين تشويه المواقع وغايات أخرى.