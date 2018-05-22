بريطانيا تواجه جرائم الإنترنت بتشريعات جديدة

قال مات هانكوك وزير التكنولوجيا الرقمية والثقافة والإعلام في بريطانيا، إن بلاده ستتعامل مع مرتكبي الجرائم عبر الإنترنت بدءاً من الإزعاج ووصولاً إلى استغلال الأطفال بإقرار قوانين جديدة للتعامل مع الشركات المسؤولة عن مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع بدء مشاورات بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها، لضمان أمان مستخدمي الإنترنت، قال هانكوك إن الحكومة ستنشر في وقت لاحق هذا العام ورقة بيضاء عبارة عن وثيقة سياسات تحدد مقترحات بشأن تشريعات مستقبلية بهدف إقرار قوانين جديدة العامين المقبلين.وتسعى الحكومة لتنظيم عمل شركات التواصل الاجتماعي بصورة أفضل، تزامناً مع خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وقال هانكوك «تزداد أهمية التكنولوجيا الرقمية بوصفها إحدى قوى الخير في العالم وعلينا دائماً السعي نحو الابتكار والتغيير للأفضل».وأضاف «في الوقت ذاته، كنت دائماً واضحاً في ما يتعلق بضرورة مواجهة عناصر الجرائم عبر الإنترنت، من خلال التشريع، وبأسلوب يدعم الإبداع».