شحنات السيارات تنعش صادرات اليابان في أبريل

ارتفعت الصادرات اليابانية في أبريل، بدعم من زيادة شحنات السيارات والآلات المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات.

وزادت الصادرات 7.8 % في أبريل، بالمقارنة مع الفترة نفسها قبل عام، وهو ما يقل عن متوسط توقعات اقتصاديين في استطلاع لرويترز، والذي أشار لزيادة 8.1 %، وفي مارس، ارتفعت الصادرات 2.1 % على أساس سنوي.

وتيرة أسرع

وارتفعت الصادرات اليابانية من حيث الحجم 4.6 % على أساس سنوي في أبريل، وهي وتيرة أسرع من الزيادة البالغة 1.8 % على أساس سنوي في مارس.

ومن المرجح أن يستمر نمو الصادرات، بفضل زيادة الطلب على معدات التصنيع والسيارات وأجزاء السيارات.

وأظهرت بيانات وزارة المالية، أن صادرات السيارات ارتفعت 15.3 % في أبريل، بالمقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام، فيما ارتفعت صادرات معدات صناعة أشباه الموصلات 18.2 % على أساس سنوي.

وزادت الصادرات إلى الصين، أكبر الشركاء التجاريين لليابان، 10.9 % على أساس سنوي في أبريل نيسان، مقارنة مع زيادة 10.8 % في الشهر السابق، بسبب زيادة شحنات الآلات المستخدمة في معالجة المعادن وصناعة المكونات الإلكترونية.