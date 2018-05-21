المسنّون الصينيون شغوفون بالتسوّق عبر الإنترنت

أظهر أحدث مسح تزايد تعداد كبار السن في الصين الذين يفضلون القيام بالزيارات السياحية والشراء على الإنترنت.

وقام مركز الصين لدراسة الشيخوخة بمسح حول الوضع المعيشي لكبار السن في المدن والأرياف، استجاب له إجمالي 222700 من السكان الكبار السن في أنحاء البلاد. وأظهرت نتائج المسح أن 14.3% من كبار السن أنفقوا أموالهم على الزيارات السياحية، فيما قام 12.4% بالشراء على الإنترنت عام 2015. وذكر التقرير أن معدل الإنفاق لكبار السن في المدن والأرياف قد ازداد بشكل ملحوظ بفضل ارتفاع الدخل الفردي، مضيفاً أن معدل الدخل الفردي لكبار السن في المدن بلغ 23930 يواناً (3752.7 دولاراً) في 2014، ما يعادل 3.24 ضعف عن 2000، وكانت وتيرة ارتفاع دخل كبار السن في الأرياف أكثر من نظيرتها المسجلة في المدن. وشهد عدد المشتغلين من كبار السن ازدياداً متواصلاً ليبلغ قرابة 60 مليون شخص عام 2015.