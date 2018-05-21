سباق «الهاكرز» والحماية في الفضاء الإلكتروني بلا نهاية

أكد أنتون إيڤانوڤ كبير محلّلي البرمجيات الخبيثة لدى كاسبرسكي لاب، أن السباق بين المهاجمين «الهاكرز» والمدافعين في الفضاء الإلكتروني «سباق بلا نهاية» مشيراً إلى أن قدرة أسلوب عملية Doppelgänging على إيصال البرمجيات الخبيثة خلف خطوط الحماية ومن خلال أحدث الإجراءات الأمنية دون الكشف عنها، «تمثل تهديداً كبيراً استطاع المهاجمون، بصورة متوقعة، استغلاله بسرعة كبيرة».

وقال: «يوضّح بحثنا كيف استخدمت البرمجية المغمورة نسبياً SynAck هذا الأسلوب لتحسين القدرة على التخفي والإصابة في هجمات طلب الفدية، ولحسن الحظ، تم تنفيذ منطق الكشف عن هذا الأسلوب قبل أن ينتشر في الواقع انتشاراً واسعاً».

واكتشف باحثون في كاسبرسكي لاب نسخة معدلة من برمجية SynAck Trojan الخبيثة لطلب الفدية تتسم بأنها تستخدم أسلوب Doppelgänging لتجاوز أنظمة الحماية الأمنية من الفيروسات عن طريق «الاختباء» في عمليات مشروعة، وهي المرة الأولى التي يُشاهد فيها هذا الأسلوب من طلب الفدية على أرض الواقع.

وتقوم الجهة الكامنة وراء تطوير SynAck بتنفيذ حيل أخرى لتجنب الكشف؛ إذ تعمل على تشتيت جميع شيفراتها البرمجية والانسحاب إذا كانت هناك دلائل تشير إلى أنه سوف يتم إطلاقها من خلال الآلية الأمنية المعروفة باسم «صندوق الرمل»، أو الملعب البرمجي، والخاصة بالتشغيل الآمن للبرامج، وذلك قبل تجميع العينات البرمجية.