«أودي» تخطّط لإطلاق 20 نموذجاً خلال 2018

انطلقت «أودي» بقوة في سنة زاخرة بالفعاليات والطموحات الواعدة المتجسدة في خطوات إطلاق جديدة للمنتجات كل 3 أسابيع وابتكار فئات وتقنيات محرك جديدة، ووضع هيكليات مؤسسية جديدة. وخلال السنة المالية الحالية تقوم «أودي» بتجديد وتوسيع محفظة نماذجها مع خطط لطرح أكثر من 20 نموذجاً جديداً في السوق وسيتم طرح لغة تصميم «أودي» الجديدة ومفهوم التشغيل الجديد والرقمي بالكامل في المقصورة الداخلية ضمن كافة الفئات، بداية بفئة الحجم الكبير والمتميز.

وعلى هامش فعاليات الاجتماعات العامة السنوية لـ«أودي» في إنغولشتات، أطلع مجلس الإدارة المساهمين على مسار الأعمال ومبادرة التكنولوجيا وأهداف خطة العمل والتحوّل النوعي كعامل تمكين بالغ الأهمية لاستراتيجية «أودي. التقدم 2025».

وبوصفها أول نماذج العلامة التجارية من السيارات الكهربائية بالكامل من المنتظر طرح سيارة الدفع الرباعي الرياضية Audi e-tron للمرة الأولى ضمن قمة أودي في بروكسل 30 أغسطس.

وعلى خلفية التوسع السريع لمحفظة السيارات الكهربائية بالكامل والهجينة تعتزم الشركة بيع ما يقارب 800 ألف سيارة كهربائية سنوياً بحلول 2025 وفيما يتعلق بنسخة الإنتاج من النموذج الأولي لسيارات Audi e-tron، سيتمكن العملاء لأول مرة من حجز العديد من الخواص الوظيفية بكل مرونة عبر الإنترنت. وتعمل «أودي» على تركيب وحدة إدارة منتجات مركزية تقوم برفع التقارير بشكلٍ مباشر إلى الرئيس التنفيذي لتوجيه عملية تخطيط المنتجات الرقمية وتنفيذها وتشغيلها.