تطبيقات ترتقي بالترفيه في السيارات

أعلنت «فولفو للسيارات» أنها تعمل مع «غوغل» على إدخال خاصية التحكم بالصوت «Google Assistant» و«Google Play Store» و«Google Maps» إضافة إلى خدمات أخرى من «غوغل» إلى الجيل المقبل من نظام المعلوماتية «Sensus»، استناداً إلى نظام التشغيل «Android» من «غوغل».وتتوفر التطبيقات والخدمات التي طوّرتها «غوغل» و«فولفو للسيارات» المضمّنة في السيارة إضافة إلى آلاف التطبيقات الإضافية المتاحة من خلال «Google Play Store» الذي تم تحسينه وتطويره وتكييفه مع أنظمة المعلومات والترفيه المعتدة على «Android». وبما أن الجيل التالي من «Sensus» سوف يعمل وفقاً لنظام «أنددرويد»، فإن التطبيقات الجديدة وتحديثات البرامج سوف تتوفر في الوقت الفعلي ويمكن استخدامها تلقائياً.

ويوفر «Google Assistant» واجهة توصيل صوتي مركزية للسيارة تسمح للسائقين بالتحكم في وظائف السيارة مثل مكيّف الهواء واستخدام التطبيقات لتشغيل الموسيقى وإرسال الرسائل حتى عندما تكون السيارة غير متصلة بشبكة الإنترنت. ويسهم هذا التكامل في الحدّ من إلهاء السائقين، وهو ما يساعد على إبقاء نظرهم مركّزاً على الطريق في كل الأوقات.

وسوف تمكّن «Google Map» أيضاً، الجيل التالي من «Sensus» من توفير بيانات محدّثة عن الخرائط وحركة السير أولاً بأول.