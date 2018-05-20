روبوتات تبني مدرسة زها حديد في الصين

كشفت شركة زها حديد للهندسة المعمارية عن خطط لإنشاء مدرسة ابتدائية في مقاطعة جيانجزي بالصين، ستُستخدم الروبوتات جزئياً في بناء سلسلة من الفصول الدراسية على شكل أقبية.

وستقوم مدرسة لوشان الابتدائية بحسب صحيفة «ذا أيربان ربورتر» بتعليم 120 طفلاً على بعد 160 كيلومتراً شمال غرب نانتشانغ، تخدم 12 قرية محلية يبلغ إجمالي عدد سكانها حوالي 1800 نسمة.

والموقع الزراعي محاط بجبال وأنهار وبحيرات. وقد صممت الشركة المباني لتتكون من شبكة أقبية.

وستخضع الفصول ذات الأسقف المقوسة لأفضل ظروف إضاءة طبيعية، فضلاً عن إبراز الإطلالات على المناظر الطبيعية المحيطة. وسيضم كل مبنى من المباني المقوسة سقفاً متدلياً لوقاية النوافذ الكبيرة من الشمس.

وقالت الشركة في بيان لها: إنها اقترحت، في سبيل تقليص وقت البناء، وتقليل المواد التي تحتاج إلى النقل، استخدام المهارات المحلية للبناء الخرساني في الموقع مع التقدم الجديد في صب قوالب وهياكل إنشائية، حيث يمكن إعدادها في الموقع بواسطة روبوت صناعي لإنشاء قوالب مقببة بنمط موحد.

وتتيح تجزئة القباب استخدام القوالب مرات عدة، مما يزيد من سرعة عملية البناء وخفض التكاليف.