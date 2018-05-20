استطلاع «البيان الاقتصادي»:«الماركات» لا تستهوي معظم المستهلكين

أظهر استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي»، عبر الموقع الإلكتروني لصحيفة «البيان»، وصفحتيها على موقعي «تويتر» و«فيسبوك»، أن النسبة الأكبر من المستهلكين في الإمارات لا يفضلون شراء العلامات التجارية الشهيرة« الماركات» حيث يكون السعر والجودة الأولوية الأولى على حساب شهرة العلامة.

وجاء في نتيجة الاستطلاع، على موقع «البيان» الإلكتروني، أن 58 % من المشاركين في الاستطلاع أكدوا أنهم لا يفضلون شراء العلامات التجارية الشهيرة مقابل 42 % أكدوا تفضيلهم لهذه العلامات.

وأظهر الاستطلاع عبر موقع «تويتر»، ارتفاع عدد المستهلكين الذين لا يفضّلون شراء العلامات التجارية الشهيرة إلى 62%، مقارنةً بـ38 % ممن يفضّلونها.

وأشار الاستطلاع إلى أن 61% من المشاركين في إبداء الرأي، عبر «فيسبوك»، يفضلون العلامات التجارية الشهيرة، مقارنة بـ 39 % ممن يفضلون شراء العلامات المعروفة.

منافسة

وتأتي نتائج الاستبيان لتعكس تغير توجه النسب الأكبر من المستهلكين نحو المنتجات المنافسة من حيث السعر والجودة لتحقيق أكبر قدر من التوفير أكثر من إقبالهم على العلامات الشهيرة والمعروفة، وهو ما أكد عليه استبيان أجرته «ماكينزي آند كومباني» حول انطباعات المستهلكين في الشرق الأوسط لعام 2018 والذي كشف عن التغير السريع في سلوك المستهلكين في المنطقة ليصبح أكثر وعياً بالكلفة وتراجع الولاء للعلامات التجارية.

وأظهر الاستبيان أن ما يقرب من 55 % من المستهلكين في أسواق المنطقة يبحثون عن فرص للتوفير من خلال الكثير من الطرق والأساليب الابداعية للحد من الإنفاق والتفكير في علامات تجارية بديلة في شكل أكبر منه في السنوات الماضية فيما يتطلع 35 % فقط من المستهلكين المشاركين في الاستبيان للحصول على العلامات التجارية المفضلة.

وأوضح الاستفتاء أيضاً أن 54 % من المستهلكين الذين تحولوا إلى علامات تجارية أرخص، راضون عن العلامات التجارية الجديدة في حين أن نسبة 46 % يودون العودة إلى العلامات التجارية التي اعتادوا على شرائها مسبقاً.

وفي هذا السياق قالت جيما دي أوريا من شركة «ماكينزي آند كومباني»: «أصبح المستهلكون أقل انتماءً للعلامات التجارية، على عكس السابق عندما كانوا يقدِمون على البحث عن العلامة التجارية المفضلة لديهم بسعر أقل. أما الآن فقد تغير الوضع وأصبح المستهلكون أكثر ميلاً للكلفة الأقل، وهذا التحول ناتج عن زيادة في الجودة الحقيقية الحاصلة من العلامات التجارية الأرخص».