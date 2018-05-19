سوق أبوظبي.. خطوات متسارعة ونمو مستدام

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يسير سوق أبوظبي للأوراق المالية بخطى متسارعة نحو نمو مستدام وتطور مستمر في ظل مساعي إدارة السوق إلى وضعه في الصدارة بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال حسن التنظيم في إطار بيئة تشريعية سليمة تضمن المصداقية والشفافية والإفصاح.
72 ورقة مالية مدرجة مع نهاية 2017.
485 مليار درهم القيمة السوقية للشركات المدرجة.
63 شركة مساهمة عامة وطنية.
3 شركات مساهمة عامة أجنبية.
3 شركات مساهمة خاصة ضمن السوق الثانية.
9 قطاعات رئيسة يضمها السوق تتوزع بين البنوك والعقارات والخدمات والاتصالات.
مهام السوق:
1- إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية بما يخدم الاقتصاد الوطني.
2- ضمان سلامة المعاملات ودقتها وضمان تفاعل قوى العرض والطلب لتحديد الأسعار.
3- حماية المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل.
4- إحكام الرقابة على عمليات التداول في الأوراق المالية.
5- تنمية الوعي الاستثماري عن طريق إجراء الدراسات وإصدار التوصيات.
6- الإسهام في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتطوير طرق التداول.