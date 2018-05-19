«غولدمان ساكس» يطلق نسخة رقمية من الدولار

أعلنت شركة «سيركل - Circle»، وهي شركة ناشئة للدفع مملوكة لبنك «غولدمان ساكس»، أخيراً، أنها ستطلق عملة مشفرة جديدة تسمى «Circle USD Coin». والعملة الجديدة هي في الأساس نسخة رقمية من الدولار، ستتمكن من شرائها عن طريق استبدالها بالعملة الحقيقية.

ووفقاً لموقع «فيوتشريزم» فإن «سيركل يو اس دي كوين» هي أول عملة رقمية مشفرة يتمّ إصدارها من قبل مؤسسة مالية كبرى.

وفيما قد يتعارض ذلك إلى حد ما مع مفهوم المعاملات المشفرة اللامركزية، والموزعة مثل بيتكوين، فإن «غولدمان ساكس» و«سيركل»، تأملان في تحقيق نوع من الاستقرار في سوق العملات الأجنبية، التي ظلت بين مد وجزر متكرر خلال هذا العام.

ووفقاً لـ«سي إن بي سي»، فإن «سيركل» لا تريد أن تكون عملتها المشفرة عُرضة لعدم الاستقرار، والتضخم، الملازمة لغيرها من العملات غير المنظمة، وبالتالي ستربط قيمة الـ«كوين» بالدولار الأميركي.

ومرة أخرى، يتعارض ذلك إلى حد كبير مع فكرة مجمل العملات المشفرة، التي صُممت في الأصل لتوفير سوق مالية شفافة، بمنأى عن تنظيم الحكومة الفيدرالية، وتأثير البنوك الكبيرة.

ونظراً لاستثمارات «غولدمان ساكس» الأخيرة في عالم التشفير، وإعلان الشركة أنها ستتداول بالبيتكوين نيابة عن المستثمرين، فمن المنطقي أن العملاق المالي يحاول التحكم بالسوق بأفضل طريقة ممكنة.

وحتى الآن، لا يبدو أن عملة «سيركل يو إس دي كوين» لها أي غرض عملي يتجاوز طرح عملة مستقرة، وربما سهلة المنال. وفيما يخص المستقبل المنظور، فإن دولاراً في يدك، يساوي دولاراً تقريباً في تقنية مجموعة «سيركل يو إس دي كوين».