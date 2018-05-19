«مايكروسوفت» تعمل على جهاز لوحي ينافس «آيباد»

تعمل مايكروسوفت على خط إنتاج جديد من جهازها اللوحي Surface لكن بسعر اقتصادي لتدخل في منافسة مع أجهزة «آيباد».

ووفقاً لوكالة بلومبيرغ، لن تكون الأجهزة اللوحية الجديدة فقط أصغر وأرخص من جهاز Surface Pro. ولكن يقال إن شركة مايكروسوفت تخطط لإعادة تصميم الأجهزة بالكامل، مع شاشات 10 بوصات بدلاً من حجم 12 بوصة الموجودة حالياً في Surface Pro، وسوف يأتي بتصميم الزوايا الدائرية التي تشبه الموجودة في جهاز «آيباد»، كما سيحتوي الجهاز على منفذ USB-C وسوف يأتي الجهاز بسعر 400 دولار.

وستكون الطرز الجديدة أخف بنسبة 20 % من جهاز Surface Pro الحالي، ولكن سوف يأتي ذلك على حساب عمر البطارية التي تقدر بأربع ساعات أقل.

ومن المرجح أن يحتوي الجهاز اللوحي على معالج ورسوميات من شركة إنتل، كما سيقوم بتشغيل الإصدار الكامل من Windows 10 Pro. كما يقال إن مايكروسوفت تخطط لطرز تقدم اتصال LTE التي تمت إضافتها في أجهزة Surface Pro ذات الحجم الكامل في وقت سابق من هذا العام.

ويقال أيضا أن الجهاز سيحتوي على المسند الخلفي الشهير في أجهزة Surface، وعلى الرغم من أن الطراز الجديد لن يأتي مع لوحة مفاتيح أو القلم. تعمل مايكروسوفت على ما يبدو على إصدارات جديدة أرخص تضم غطاء لوحة المفاتيح والقلم والماوس لترافق الجهاز اللوحي الجديد. والجدير بالذكر أن النموذج الحالي يكلف 159 دولاراً إضافياً.